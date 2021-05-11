"Укрзалізниця" отримала у квітні 35 млн грн прибутку після року збитків, - Юрик

"На жаль, кризові явища у світовій та українській економіці, що почались в березні минулого року, пандемія коронавірусу та скорочення обсягів перевезень тривалий час стримували розвиток Укрзалізниці, проте ми зламали цю негативну тенденцію", - сказав Юрик.

Він зазначив, що такого результату було досягнуто завдяки впровадженню оперативного антикризового плану і, що важливо, без підняття вантажних тарифів чи зменшення податкового тягаря на компанію. При цьому у 2020 році Укрзалізниця залишилась одним із найбільших і найсумлінніших платників податків і перерахувала до бюджетів усіх рівнів та фондів понад 25 млрд грн.

"Наша компанія й надалі докладатиме всіх зусиль для максимізації дохідних надходжень, розвитку вантажного бізнесу, росту привабливості й сервісу пасажирських перевезень, підвищуючи пріоритизацію й ефективність видатків", - заявив Юрик.