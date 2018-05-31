"Укрзализныця" планирует реконструировать станцию Белгород-Днестровский

Реконструкцию планируется провести до начала лета 2019 года

ПАО "Укрзализныця" до начала лета 2019 года планирует реконструировать станцию ​​Белгород-Днестровский. Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО Евгений Кравцов в Одессе, передает пресс-служба ПАО.

Сообщается, что это позволит увеличить ее пропускную способность и перевозить большее количество отдыхающих

"Мы наблюдаем ежегодное увеличение пассажиропотока в летний период в направлении курортов Залива. К сожалению, пока пропускная способность станции Белгород-Днестровский ограничена из-за устаревшей инфраструктуры. Поэтому было принято решение до начала следующего сезона летних перевозок ее реконструировать", - рассказал Кравцов.

По его словам, работы будут проводиться поэтапно.

На первом этапе будет реконструировано "островную" платформу и связанную с ней инфраструктуру, а именно водопровода, освещения, путей № 2 и № 3. На втором этапе будет реконструировано "береговую" платформу и связанную с ней инфраструктуру. Затем будут проведены работы по обустройству погрузочно-разгрузочной площадки вместо демонтированной при реконструкции "береговой" платформы. На четвертом этапе планируется выполнить работы по реконструкции пути № 7 с ее электрификацией и реконструкцией погрузочно-разгрузочных путей № 8, 9, 10 и стрелочных переводов, прилегающих к этим путям. На пятом этапе будут выполнены работы по обустройству и электрификации путей для отстоя пассажирских поездов и электропоездов. На шестом этапе будет выполняться капитальный ремонт инфраструктуры для увеличения перерабатывающей способности станции.

Напомним, "Укрзализныця" получит 3,5 тыс. грузовых вагонов за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 2018 году и 3,5 тыс. - в 2019. В целом на протяжении двух лет предусмотрено закупить 7 тыс. вагонов.