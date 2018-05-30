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Интервью

"Укрзализныця" получит 7 тыс. грузовых вагонов за кредит ЕБРР

НовостиИнфраструктура    30.05.2018 - 21:59
Иллюстративное фото (facebook.com-JSCUkrzaliznytsia)
Иллюстративное фото (facebook.com-JSCUkrzaliznytsia)

УЗ создаст специальную вагонную компанию

"Укрзализныця" получит 3,5 тыс. грузовых вагонов за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 2018 году и 3,5 тыс. - в 2019. В целом на протяжении двух лет предусмотрено закупить 7 тыс. вагонов, говорится в сообщении УЗ.

"Этот проект будет реализовываться путем создания специальной вагонной компании, на баланс которой будут переданы грузовые вагоны, приобретенные за кредитные средства. Владельцами вагонной компании будет не только "Укрзализныця", а и банк, инвестировал в подвижной состав», - сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

По его словам, при таких условиях вагоны смогут работать на рынке перевозок как частный парк и зарабатывать значительно больше от инвентарного парка.

"Для нас это будут беспрецедентные условия работы, когда мы сможем устанавливать реальные тарифы на перевозки, что позволит говорить об окупаемости подвижного состава и заработок на нем для инвесторов", - рассказал Кравцов.

Также он добавил, что для реализации таких проектов УЗ уже проводит переговоры с международными компаниями, которые работают на американских и европейских рынках.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил вступление ОАО "Укрзалізниця"к об'единения юридических лиц "Европейская Бизнес Ассоциация".

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Теги публикации: Укрзализныця  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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