"Укрзалізниця" планує реконструювати станцію Білгород-Дністровський

Реконструкцію планується провести до початку літа 2019 року

ПАТ "Укрзалізниця" до початку літа 2019 року планує реконструювати станцію Білгород-Дністровський. Про це повідомив в. о. голови правління ПАТ Євген Кравцов в Одесі, передає прес-служба ПАТ.

Повідомляється, що це дозволить збільшити її пропускну спроможність і перевозити більшу кількість відпочиваючих

"Ми спостерігаємо щорічне збільшення пасажиропотоку у літній період в напрямку курортів Затоки. На жаль, поки пропускна здатність станції Білгород-Дністровський обмежена через застарілу інфраструктуру. Тому було прийнято рішення до початку наступного сезону літніх перевезень її реконструювати", - розповів Кравцов.

За його словами, роботи проводитимуться поетапно.

На першому етапі буде реконструйовано «острівну» платформу та пов’язану з нею інфраструктуру, а саме водогону, освітлення, колій № 2 та № 3. На другому етапі буде реконструйовано "берегову" платформу та пов’язану з нею інфраструктуру. Потім будуть проведені роботи з облаштування вантажно-розвантажувального майданчика замість демонтованого при реконструкції «берегової» платформи. На четвертому етапі заплановано виконати роботи з реконструкції колії № 7 з її електрифікацією та реконструкцією вантажно-розвантажувальних колій № 8, 9, 10 та стрілочних переводів, які прилягають до цих колій. На п’ятому етапі будуть виконані роботи з облаштування та електрифікації колій для відстою пасажирських поїздів та електропоїздів. На шостому етапі виконуватиметься капітальний ремонт інфраструктури для збільшення переробної спроможності станції.

Нагадаємо, "Укрзализныця" отримає 3,5 тис. вантажних вагонів за кредитні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) у 2018 році і 3,5 тис. - в 2019. В цілому протягом двох років передбачено закупити 7 тис. вагонів.