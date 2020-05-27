"Укрзализныця" переплатила свыше 300 млн грн за электроэнергию, - Гончаренко

Фото: центральная здание "Укрзализныци" (РБК-Украина)

По его словам, схема действовала на протяжении первого квартала 2020 года

"Укрзализныця" переплатила свыше 300 млн грн за электроэнергию из-за коррупционной схемы, к которой могут быть причастны председатель профильного комитета Верховной рады Андрей Герус, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании "НЭК" Александр Притыка.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Схема заработка через прокладки между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и государственной "Укрзализныцей". Если верить моим собеседникам, она заключается в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продает электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые перепродавая его друг другу (в цепочке посредников ООО "НЭК" Александра Притыки), поставляют ток "Укрзализныци" по цене 1,69 грн кВт-ч", - написал Гончаренко.

Он также отмечает, что схема действовала на протяжении первого квартала 2020 года, и за это время "дельцы" смогли обогатиться на 321 млн грн, государство же фактически теряла 38 копеек на каждом киловатт-часе.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что если министр инфраструктуры не преодолеет системную коррупцию в "Укрзализныци", депутаты будут инициировать вопрос о его замене.

По данным Госаудитслужбы, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.

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Автор: Александра Диденко