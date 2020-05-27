"Укрзалізниця" переплатила понад 300 млн грн за електроенергію, - Гончаренко 

Фото: центральна будівля "Укрзалізниці" (РБК-Україна)

За його словами, схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року

"Укрзалізниця" переплатила понад 300 млн грн за електроенергію через корупційну схему, до якої можуть бути причетні голова профільного комітету Верховної ради Андрій Герус, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії "НЕК" Олександр Притика.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Схема заробітку через прокладки між комунальним підприємством "Київтеплоенерго" та державною "Укрзалізницею". Якщо вірити моїм співбесідникам, вона полягає в тому, що КП "Київтеплоенерго" продає електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній (в ланцюжку посередників ТОВ "НЕК" Олександра Притики), постачають струм "Укрзалізниці" за ціною 1,69 грн кВт-год", - написав Гончаренко.

Він також зазначає, що схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року, і за цей час "ділки" змогли збагатитися на 321 млн грн, держава ж фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що якщо міністр інфраструктури не подолає системну корупцію в "Укрзалізниці", депутати ініціюватимуть питання про його заміну.

За даними Держаудитслужби, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" і його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.

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Автор: РБК-Україна