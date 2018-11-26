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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 9-20 грудня

Новини » Транспорт    26.11.2018 - 14:20
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 9-20 грудня
Фото: Київський вокзал (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Квитки можна придбати в касах на інтернет-ресурсі Укрзалізниці

Пасажирам вже доступні квитки на всі пасажирські поїзди, що відправляються з 9 грудня до 20 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначили в прес-службі, на поїзди, що відправляються після 20 грудня, продаж буде відкрито до 5 грудня 2018 року. Квитки можна буде придбати за допомогою онлайн-сервісу "Укрзалізниці" та в залізничних касах.

Також "Укрзалізниця" найближчим часом оголосить про призначення додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Цього річ планується призначити близько 30 пар таких поїздів. В основному вони курсуватимуть у напрямку зимових курортів України, зокрема до Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Чернівців. Продаж квитків на додаткові поїзди буде відкрито після реалізації усіх місць у цілорічних поїздах.

Нагадаємо, що 9 грудня 2018 року вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укрзалізниця" у 2018 році двічі підвищувала вартість квитків - з кінця травня на 12% і з 1 жовтня ще на 12%.

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