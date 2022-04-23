Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на сегодня
Фото: Укрзализныця назначила эвакуационные рейсы на 23 апреля (t.me/UkrzalInfo)
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на субботу, 23 апреля. Сегодня назначено дополнительно 6 рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 23 апреля
- 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
- 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
- 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пас.
- 11:30 - 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо внимательно следить за актуальной информацией расписания рейсов на сайте компании.
Напомним, Укрзализныця возобновила движение электричек в Черниговской и Сумской областях.
Ранее в Укрзализныце сообщили о разоблачении четырех коллаборантов.
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