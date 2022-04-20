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В "Укрзализныце" разоблачили четырех коллаборантов

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Киев, Среда 20 апреля 2022 09:47
В "Укрзализныце" разоблачили четырех коллаборантов Фото: в "Укрзализныце" разоблачили четырех коллаборантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Среди сотрудников "Укрзализныци" обнаружили четырех коллаборантов. Они сотрудничали с российскими военными и передавали им информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главу правления "Укрзализныци" Александра Камышина.

"Речь идет об агентах, которые общались с российскими войсками и системно передавали им информацию. На сегодняшний день у нас уже есть 4 подтвержденных коллаборанта. Ими уже занимаются правоохранительные органы", заявил Камышин.

Он отметил, что внутренняя служба безопасности железной дороги системно работает над выявлением подозрительных работников и передает информацию правоохранительным органам.

"А они уже в свою очередь делают свою работу", - добавил Камышин.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила двух сотрудников "Укрзализныци". Их подозревают в сотрудничестве со страной-агрессором.

Добавим, СБУ разоблачила в Днепропетровской и Луганской областях российских агентов.

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