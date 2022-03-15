Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 16 марта

Укрзализныця помогает с эвакуацией украинцев в безопасные регионы. Компания опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 16 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.
Напоминаем, что все эвакуационные рейсы с востока на запад страны являются бесплатными.
Дополнительные эвакуационные рейсы на 16 марта из города Харьков:
Днепр:
Краматорск:
Кривой Рог:
Кроме того, дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32 и с Бердичева до Хелма в 22:00.
Также актуальный график регулярных поездов обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.
Ранее мы сообщали, что Укрзализныця назначила 2 дополнительных регулярных поезда.
Также мы писали, что Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров.
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