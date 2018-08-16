"Укрзализныця" обнаружила 130 неэффективных грузовых станций

На 130 станциях "Укрзализныци" грузится меньше одного вагона в день

На 130 станциях "Укрзализныци" грузится меньше вагона в день. Об этом говорится в исследовании УЗ, передает медиацентр УЗ "Магистраль" со ссылкой на данные директора по экономике и финансам компании Андрея Рязанцева.

Сообщается, что для определения стратегии повышения эффективности работы станционного хозяйства УЗ проанализирована деятельность 945 станций по погрузке/выгрузке. Таким образом, на первом этапе эксперты оценили объекты и исключили из общего перечня 803 станции - почти 65% из них "зерновые", по которым уже принято консолидированное решение с бизнесом, другие - узловые, стыковые, сортировочные.

Для остальных 142 грузовых станций специалисты УЗ подсчитали эффективность работы. Согласно проведенному анализу, 12 станций имеют среднее значение общей погрузки/выгрузки на уровне 1,45 вагона в сутки. Остальные 130 объектов эксперты разделили на три основные группы: первая группа - 45 станций, на которых в среднем в сутки нагружают/выгружают 0,23 вагона; вторая - 45 станций, где среднесуточно обслуживают 0,67 вагона; третья - 40 станций со средним значением общей погрузки/выгрузки на уровне 0,87 вагона в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" до конца лета поделит поезда на классы - комфорт, стандарт и эконом.