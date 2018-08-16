"Укрзалізниця" виявила 130 неефективних вантажних станцій

На 130 станціях "Укрзалізниці" вантажиться менше одного вагона в день

На 130 станціях "Укрзалізниці" вантажиться менше вагона в день. Про це йдеться в дослідженні УЗ, передає медіацентр УЗ "Магістраль" з посиланням на дані директора з економіки та фінансів компанії Андрія Рязанцева.

Повідомляється, що для визначення стратегії підвищення ефективності роботи станційного господарства УЗ проаналізовано діяльність 945 станцій по завантаженню/вивантаженню. Таким чином, на першому етапі експерти оцінили об'єкти і виключили із загального переліку 803 станції - майже 65% з них "зернові", за яким уже прийнято консолідоване рішення з бізнесом, інші - вузлові, стикові, сортувальні.

Для інших 142 вантажних станцій фахівці УЗ підрахували ефективність роботи. Згідно з проведеним аналізом, 12 станцій мають середнє значення загального навантаження/вивантаження на рівні 1,45 вагона на добу. Решта 130 об'єктів експерти розділили на три основні групи: перша група - 45 станцій, на яких в середньому в добу навантажують/вивантажують 0,23 вагона; друга - 45 станцій, де середньодобово обслуговують 0,67 вагона; третя - 40 станцій з середнім значенням загальної завантаження/вивантаження на рівні 0,87 вагона на добу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" до кінця літа поділить поїзда на класи - комфорт, стандарт та економ.