"Укрзализныця" разделит поезда на три класса

Поезда планируют разделить на классы - комфорт, стандарт и эконом

"Укрзализныця" до конца лета поделит поезда на классы - комфорт, стандарт и эконом. Об этом в интервью Depo.ua рассказал начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования Александр Красноштан.

По его словам, "Укрзализныця" сейчас находится на финальной стадии согласования изменений с Министерством инфраструктуры.

"Сейчас мы находимся на финальной стадии согласования изменений с Мининфраструктуры. Идея в том, что если пассажир покупает билет на поезд класса комфорт, он получит новый вагон (срок службы до 10 лет), биотуалеты, кондиционирование и т. д. Это будет полный пакет услуг. Мы предполагаем, что в поездах класса комфорт будут только купе и СВ-вагоны. Маршрутная скорость в таких поездах будет составлять не менее 70 км/час, это будет самое удобное время прибытия поезда", - отметил Красноштан.

Кроме того, в поездах типа стандарт будут плацкарты с кондиционером и биотуалетом. В этих поездах будет скорость меньше, чем 70 км/час. В эконом-поездах будут более старые вагоны, возможно отсутствие биотуалета и кондиционера.

Отмечается, если на направлении курсирует один поезд, это будет эконом-класс, чтобы быть доступным всем категориям пассажиров. Красноштан заявил, что классовость поездов будут готовы ввести до конца лета.

Напомним, ранее руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов рассказал РБК-Украина, что компания продолжает работать над созданием хабовой модели пассажирских перевозок, где основными точками должны стать крупные железнодорожные узлы регионов.