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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 9 сентября

Фото: "Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 9 сентября. Он будет ехать из Покровска Донецкой области во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу УЗ.

Поезд 234/233 по маршруту Покровск - Днепр - Львов, согласно расписанию, отправится в 16:30.

Однако, в "Укрзализныце" отметили, что время отправления и прибытия поездов может меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, жителей Донецкой области призвали срочно эвакуироваться.

Ведь российские оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру. Люди рискуют остаться без электричества, воды, тепла, связи, лекарств и еды.

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