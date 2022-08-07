"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 7 августа

"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 7 августа. Он будет ехать из Покровска Донецкой области во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу УЗ.

Поезд 234/233 по маршруту Покровск - Днепр - Львов, согласно расписанию, отправится в 16:30. Однако, в "Укрзализныце" отметили, что время отправления и прибытия поездов может меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.