"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Одессу

Курсирование поезда №274/273 Черновцы-Одесса начнется уже с 7 августа.

Из Черновцов он будет отправляться 7 и 9 августа, а с 15 августа и до конца лета будет курсировать через день по нечетным числам.

Из Одессы - 8 и 10 августа, а затем с 16 августа по четным числам.

Из Черновцов он будет отправляться в 17:05, а обратно из Одессы - в 15:47.