"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 12 июня

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 12 июня. Компания назначила на сегодня один дополнительный рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск - Днепр - Львов.

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве "Укрзализныця" усилила мер безопасности. При входе появились металлоискатели. Кроме того, проверочный осмотр теперь напоминает процедуры в аэропорту.

Ранее "Укрзализныця" объявила о том, что с 12 июня запускает новый поезд из Перемышля в Запорожье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.