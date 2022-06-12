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"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 12 червня

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Неділя 12 червня 2022 06:39
"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 12 червня Фото: "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 12 червня. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Поїзд 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, на Центральному залізничному вокзалі в Києві "Укрзалізниця" посилила заходи безпеки. При вході з'явилися металошукачі. Крім того, перевірковий огляд тепер нагадує процедури в аеропорту.

Раніше "Укрзалізниця" оголосила про те, що з 12 червня запускає новий потяг з Перемишля до Запоріжжя.

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