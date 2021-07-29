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"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поездов из Львова и Харькова в Одессу: даты

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Киев, Четверг 29 июля 2021 17:19
"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поездов из Львова и Харькова в Одессу: даты Фото: "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поездов из Львова и Харькова в Одессу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрзализныця" запускает дополнительные ночные поезда из Львова и Харькова в Одессу. Новые рейсы начнут курсировать с 30 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.

"Одному из самых популярных маршрутов Львов - Одесса назначен еще один поезд №258/257", - написал он в Facebook.

Дополнительный поезд Львов - Одесса будет курсировать с 30 июля по 10 сентября по четным числам. Из Львова состав будет отправляться в 17:30.

Обратный поезд Одесса - Львов начнет курсировать с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам. Отправляться из Одессы он будет в 17:00.

Кроме того, назначен дополнительный поезд №242/241 Одесса - Харьков. Из Одессы он будет отправляться 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37.

Обратно, из Харькова, поезд будет отправляться 6, 8, 16, 18, 20, 26 та 28 августа в 17:36.

Также начнет курсировать поезд №246/245 Запорожье - Одесса, которой состыкуется с поездом №209 Харьков - Запорожье, в частности в пиковые даты - 11, 23 и 31 августа.

"И это еще не все - совсем скоро еще несколько приятных сюрпризов для летних путешественников", - пообещал Перцовский.

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