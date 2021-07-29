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"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїздів зі Львова та Харкова до Одеси: дати

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Київ, Четвер 29 липня 2021 17:19
"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїздів зі Львова та Харкова до Одеси: дати Фото: "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїздів зі Львова та Харкова до Одеси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрзалізниця" запускає додаткові нічні поїзди зі Львова та Харкова до Одеси. Нові рейси почнуть курсувати з 30 Липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського.

"Одному з найпопулярніших маршрутів Львів - Одеса призначений ще один поїзд №258/257", - написав він у Facebook.

Додатковий поїзд Львів - Одеса курсуватиме з 30 липня по 10 вересня по парних числах. Зі Львова склад відправлятиметься о 17: 30.

Зворотний поїзд Одеса - Львів почне курсувати з 1 серпня по 11 вересня по непарних числах. Вирушати з Одеси він буде о 17:00.

Крім того, призначено додатковий поїзд №242/241 Одеса - Харків. З Одеси він відправлятиметься 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23: 37.

Назад, з Харкова, поїзд відправлятиметься 6, 8, 16, 18, 20, 26 та 28 серпня о 17: 36.

Також почне курсувати поїзд №246/245 Запоріжжя - Одеса, якою зістикується з поїздом №209 Харків - Запоріжжя, зокрема в пікові дати - 11, 23 і 31 Серпня.

"І це ще не все - зовсім скоро ще кілька приємних сюрпризів для літніх мандрівників", - пообіцяв Перцовський.

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