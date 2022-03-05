UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные поезда в Польшу

Автор: Татьяна Самарук

В Украине уже десятый день идет война. Поэтому страна старается всеми возможными способами эвакуировать людей. В частности, Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные поезда в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзалізниці.

Как известно, многие беженцы едут за границу, большинство - в Польшу.

Поэтому Укрзализныця постоянно назначает дополнительные поезда:

  • Поезд №939/940 Харьков – Хелм отправится в рейс 5 марта в 17:00;
  • 6 марта отправятся на Хелм поезда №918/919 из Запорожья (в 11:00) и №902/903 из Днепр (9:00);
  • Кроме того, в состав поезда №67/68 Киев – Хелм включается группа вагонов сообщением Львов – Хелм. Рейс будет отправляться 5 и 6 марта в 19:13.

Как известно, многие украинцы вынуждены были поехать за границу из-за войны России с Украиной.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця дала график поездов на 5 марта.

Также мы писали, что УЗ открыла Центр передачи гуманитарных грузов.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця