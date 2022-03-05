В Украине уже десятый день идет война. Поэтому страна старается всеми возможными способами эвакуировать людей. В частности, Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные поезда в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзалізниці.

Как известно, многие украинцы вынуждены были поехать за границу из-за войны России с Украиной.

Как известно, многие беженцы едут за границу, большинство - в Польшу.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця дала график поездов на 5 марта.

Также мы писали, что УЗ открыла Центр передачи гуманитарных грузов.

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