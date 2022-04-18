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Укрзализныця назначила на 18 апреля 7 эвакуационных рейсов

Фото: в Укрзализныце рассказали об эвакуационных рейсах 18 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Укрзализныця назначила на понедельник, 18 апреля, семь дополнительных эвакуационных пассажирских рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УЗ.

Какие эвакуационные рейсы, график движения поездов

  • 04:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пасс;
  • 11:30 - 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород;
  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр;
  • 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород;
  • 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов;
  • 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1.

Перевозчик обращает внимание, что время отправления и прибытия поездов могут быть изменены, поэтому следует следить за актуальной информацией на сайте УЗ.

Напомним, ранее в Укрзализныце сообщили, что для пересечения границы со странами ЕС украинцам нужно иметь загранпаспорт.

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