Укрзалізниця призначила на 18 квітня 7 евакуаційних рейсів

Укрзалізниця призначила на понеділок, 18 квітня, сім додаткових евакуаційних пасажирських рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УЗ.
Перевізник звертає увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті УЗ.
Нагадаємо, раніше в Укрзалізниці повідомили, що для перетину кордону з країнами ЄС українцям потрібно мати закордонний паспорт.
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