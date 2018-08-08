"Укрзализныця" наняла SMM-щика для своей страницы в Facebook за 740 тыс. гривен

В целом поддержка с вознаграждением обойдется "Укрзализныце" в среднем в 117 тыс. гривен в месяц

Филиал "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзализныця" заключила соглашение с Романом Русановым об услуге в сфере глобальной социальной сети Facebook на 740 тыс. гривен. Об этом сообщает издание "Наші гроші", ссылаясь на данные "Прозорро".

Как сообщают в издании, сроком до конца года "Укрзализныця" заказала поддержку официальной страницы в соцсети "Фейсбук" за 653 тыс. гривен. Еще 87 тыс. гривен исполнитель разово получит, если количество подписчиков страницы вырастет с 28 тыс. до 78 тыс., а услуги будут предоставлены без нарушений сроков, качественно и полностью.

"В целом поддержка с вознаграждением обойдется в среднем в 117 тыс. гривен в месяц", - говорится в сообщении.

Зарегистрирован в феврале предприниматель Роман Русанов впервые получил государственный подряд. Он владеет ООО "Два штриха" с Ириной Таран, а также - с другим адресом в Луганской области - ООО "Экотехноинвест" и ОК "Газэнергосервис" с рядом физических лиц.

Напомним, что Facebook усилил контроль над политической рекламой. При заказе политической рекламы социальная сеть будет проверять личность заказчика, которому нужно будет указывать, кто оплачивает рекламу.