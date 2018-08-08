"Укрзалізниця" найняла SMM-мника для своєї сторінки у Facebook за 740 тис. гривень

Загалом підтримка з винагородою обійдеться "Укрзалізниці" в середньому в 117 тис. гривень на місяць

Філія "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця" уклала угоду з Романом Русановим про послуги у сфері глобальної соціальної мережі Facebook на 740 тис. гривень. Про це повідомляє видання "Наші гроші", посилаючись на дані "Прозорро".

Як повідомляють у виданні, строком до кінця року"Укрзалізниця" замовила підтримку офіційної сторінки у соцмережі "Фейсбук" за 653 тис. гривень. Ще 87 тис. гривень виконавець разово отримає, якщо кількість підписників сторінки зросте з 28 тис. до 78 тис., а послуги будуть надані без порушень строків, якісно та вповні.

"Загалом підтримка з винагородою обійдеться в середньому в 117 тис. гривень на місяць", - йдеться у повідомленні.

Зареєстрований у лютому підприємець Роман Русанов уперше отримав державний підряд. Він володіє ТОВ "Два штриха" з Іриною Таран, а також - з іншою адресою у Луганській області - ТОВ "Екотехноінвест" та ОК "Газенергосервіс" із низкою фізосіб.

Нагадаємо, що Facebook посилив контроль над політичною рекламою. При замовленні політичної реклами соціальна мережа буде перевіряти особу замовника, якому потрібно буде вказувати, хто оплачує рекламу.