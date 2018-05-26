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Facebook ужесточил контроль над политической рекламой

НовостиТелеком & IT    26.05.2018 - 00:32
Фото: иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Новые правила уже вступили в силу в США для пользователей Facebook и Instagram

В компании Facebook ужесточили правила в отношении политической рекламы. Об этом информирует DW.

При заказе политической рекламы социальная сеть будет проверять личность заказчика, которому нужно будет указывать, кто оплачивает рекламу.

Новые правила уже вступили в силу в США для пользователей социальных сетей Facebook и Instagram. В ближайшие месяцы изменения вступят в силу во всем мире. Ранее об ужесточении правил заявили в компании Twitter.

Как заявил создатель Facebook Марк Цукерберг, изменения направлены на  предотвращение дезинформации и вмешательства в выборы.

"Эти изменения не решат все проблемы, однако они значительно осложнят попытки сделать то, что сделали русские во время выборов 2016 года – использовать фальшивые страницы, чтобы запускать рекламу", - написал Цукерберг.

Напомним, Cambridge Analytica объявила о банкротстве.

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Теги публикации: Facebook  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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