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"Укрзализныця" начала продажу льготных билетов через чат-боты

Автор: РБК-Украина

Украинская компания "Укрзализныця" запустила продажу льготных билетов на поезда Интерсити+ через чат-боты. Билет со скидкой можно оформить на ребенка или студента.

Об этом говорится в сообщении на сайте УЗ.

Сообщается, что с 5 февраля в чат-ботах "Укрзализныци" в Viber и Telegram появилась возможность покупки льготных студенческих и детских билетов на поезда Интерсити+.

"Всего с начала работы чат-бота количество его пользователей достигло 74 тысяч, 80% от этого количества пользовались чат-ботом в Viber. Всего было забронировано около 1,2 тысячи билетов. Каждый пятый клиент использовал для оплаты Apple Pay или Google Pay", - говорится в сообщении.

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Отметим, с 12 января купить билет на поезд можно через чат-боты в Viber и Telegram.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на билеты на поезда вырастут на 2% уже с 1 марта 2021 года. Потом билеты будут дорожать ежемесячно до конца года.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" намерена восстановить железнодорожное сообщение с территориями, которые прилегают к оккупированному Крыму. В компании отмечают, что все ограничения по перевозкам являются негативным фактором для экономики Украины.

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