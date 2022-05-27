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Укрзализныця добавляет еще 6 рейсов по маршруту Чернигов - Нежин

Фото: Укрзализныця добавляет еще 6 рейсов по маршруту Чернигов - Нежин (gattyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Укрзализныця продолжает улучшать железнодорожное сообщение в освобожденных регионах. Добавляет с 30 мая еще 6 рейсов по маршруту Чернигов - Нежин и обратно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Поезда из Чернигова в Нежин будут курсировать по такому графику:

  • 6: 20 (прибытие-7: 57);
  • 13: 25 (прибытие - 15: 03);
  • 17:20 (прибытие - 18: 55).

Поезда из Нежина в Чернигов будут отправляться в:

  • 8: 08 (прибытие - 10: 06);
  • 12: 10 (прибытие - 13: 48);
  • 20:22 (прибытие - 22: 12).

Кроме того, будут еще рейсы по маршруту Конотоп - Нежин. Отправка из Нежина ежедневно в 15:40, прибытие в Конотоп в 17:42. Обратно, из Конотопа, отправка ежедневно в 18:02, прибытие в Нежин в 20:02.

Напомним, с 27 мая пассажирам будут доступны новые рейсы по маршруту Тетерев-Борщаговка и обратно.

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Укрзализныця