Укрзализныця добавляет еще 6 рейсов по маршруту Чернигов - Нежин

Укрзализныця продолжает улучшать железнодорожное сообщение в освобожденных регионах. Добавляет с 30 мая еще 6 рейсов по маршруту Чернигов - Нежин и обратно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Поезда из Чернигова в Нежин будут курсировать по такому графику:
Поезда из Нежина в Чернигов будут отправляться в:
Кроме того, будут еще рейсы по маршруту Конотоп - Нежин. Отправка из Нежина ежедневно в 15:40, прибытие в Конотоп в 17:42. Обратно, из Конотопа, отправка ежедневно в 18:02, прибытие в Нежин в 20:02.
Напомним, с 27 мая пассажирам будут доступны новые рейсы по маршруту Тетерев-Борщаговка и обратно.
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