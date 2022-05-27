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Укрзалізниця додає ще 6 рейсів за маршрутом Чернігів - Ніжин

Фото: Укрзалізниця додає ще 6 рейсів за маршрутом Чернігів - Ніжин (gattyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Укрзалізниця продовжує покращувати залізничне сполучення деблокованими регіонами. Додає з 30 травня ще 6 рейсів за маршрутом Чернігів - Ніжин та зворотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Поїзди з Чернігова до Ніжина курсуватимуть за таким графіком:

  • 6:20 (прибуття - 7:57);
  • 13:25 (прибуття - 15:03);
  • 17:20 (прибуття - 18:55).

Поїзди з Ніжина до Чернігова відправлятимуться о:

  • 8:08 (прибуття - 10:06);
  • 12:10 (прибуття - 13:48);
  • 20:22 (прибуття - 22:12).

Крім того, курсуватимуть ще рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин. Відправка з Ніжина щоденно о 15:40, прибуття до Конотопа о 17:42. Зворотно, з Конотопа, відправка щоденно о 18:02, прибуття до Ніжина - о 20:02.

Нагадаємо, з 27 травня пасажирам будуть доступні нові рейси за маршрутом Тетерів - Борщагівка та зворотно.

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Укрзалізниця