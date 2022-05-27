Укрзалізниця додає ще 6 рейсів за маршрутом Чернігів - Ніжин

Укрзалізниця продовжує покращувати залізничне сполучення деблокованими регіонами. Додає з 30 травня ще 6 рейсів за маршрутом Чернігів - Ніжин та зворотно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Поїзди з Чернігова до Ніжина курсуватимуть за таким графіком:
Поїзди з Ніжина до Чернігова відправлятимуться о:
Крім того, курсуватимуть ще рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин. Відправка з Ніжина щоденно о 15:40, прибуття до Конотопа о 17:42. Зворотно, з Конотопа, відправка щоденно о 18:02, прибуття до Ніжина - о 20:02.
Нагадаємо, з 27 травня пасажирам будуть доступні нові рейси за маршрутом Тетерів - Борщагівка та зворотно.
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