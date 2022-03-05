"Укрзализныца" добавила еще три эвакуационных рейса: список
Фото: Фото: Київ, вокзал (Віталій Носач/РБК-Україна)
График и список маршрутов эвакуационных рейсов
Об этом сообщает в TRAVEL-РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Телеграм-канал "Укрзализныци".
"Укрзализныця" сообщила, что добавляет еще три эвакуационных рейса. Отмечается, что рейс Винница - Львов будет выполняться в 12:30 и в 13:10; Дарница-Львов в 17:00 и Дарница-Львов в 17:00.
Три эвакуационных рейса:
-
Винница – Львов в 12:30 и в 13:10;
-
Дарница-Львов в 17:00;
-
Дарница – Харьков в 12:00.
Все подробности вторжения России в Украину, ситуация в городах, информация о том, что происходит в разных регионах и реакция мира, - в текстовом онлайне РБК-Украина по ссылке.