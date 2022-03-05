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Укрзалізниця додала ще три евакуаційні рейси: список

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Укрзалізниця , Субота 05 березня 2022 12:58
Укрзалізниця додала ще три евакуаційні рейси: список
Автор: Євгенія Тугушева

Графік та список маршрутів евакуаційних рейсів

Про це повідомляє в TRAVEL-РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Телеграм-канал "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" повідомила, що додає ще три евакуаційні рейси. Зазначається, що рейс Вінниця - Львів виконуватиметься о 12:30 та о 13:10; Дарниця-Львів о 17:00 та Дарниця-Львів о 17:00.

Три евакуаційні рейси:

  • Вінниця - Львів о 12:30 та о 13:10

  • Дарниця-Львів о 17:00

  • Дарниця - Харків о 12:00.

Всі подробиці вторгнення Росії в Україну, ситуація в містах, інформація про те, що відбувається в різних регіонах і реакція світу, - у текстовому онлайні РБК-Україна за посиланням.

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