Укрзализныця дала расписание движения поездов на 12 марта

Укрзализныця рассказала, какой будет график у поездов в субботу, 12 марта. Выехать можно будет из многих городов на востоке и юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
Напоминаем, все эвакуационные рейсы с востока на Запад являются бесплатными.
Рейсы по ст. Киев
1: 00-ИС+ Дарница-Харьков
1: 36 - №17/18 Ужгород-Харьков-Пас.
1: 36 - №15/16 Рахов-Харьков-Пас.
2: 30 - №21/22 Трускавец-Харьков-Пас.
3: 42 - №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец
4:01 - №130/129 Ворохта - Кременчуг
4:01 - №149/150 Черновцы - Полтава Южн
5:40 - №114/113 Львов - Лиман
5:40 - №142/141 Львов - Лиман
07: 00-ИС+ Дарница-Днепр
07: 00-ИС+ Дарница-Львов
07: 00-ИС+ Дарница-Харьков
11: 46 - №45/46 Ужгород-Краматорск
13:09 - №114/113 Лиман - Львов
13:09 - №142/141 Лиман - Львов
14: 07 - №749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск
14:25 - №769/770 Киев-Пас - Каменец-Подольский
14: 25 - №757/758 Киев-Пас-Могилев-Подольский
15: 02 - №55/56 Киев-Пас-Рахов
17: 09 - №13/14 Киев-Пас-Солотвино
17:42 - №790/789 Киев-Пас - Кропивницкий
17: 42 - №792/791 Киев-Пас-Кременчуг
18: 30 - №81/82 Киев-Пас-Ужгород
19: 06 - №43/44 Киев-Пас-Ивано-Франковск
19: 13 - №67/68 Киев-Пас-Варшава
19: 48 - №95/96 Киев-Пас-Рахов
20:12 - №49/50 Киев-Пас - Трускавец
20:21 - №57/59 Киев-Пас - Ворохта
20: 21 - №60/58 Киев-Пас-Чоп
21: 07-№38/37 Киев - Пас-Запорожье-1
21: 08 - №29/30 Киев-Пас-Ужгород
21: 15 - №105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная
21: 22 - №98/97 Киев-Пас-Ковель
21: 28 - №76/75 Киев-Пас-Кривой Рог-Главный
21:33 - №130/129 Кременчуг - Ворохта
21:33 - №149/159 Полтава Южн - Черновцы
21: 50 - №15/16 Харьков-Пас. - Рахов
21: 50 - №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород
22:22 - №7/8 Киев-Пас - Черновцы
22: 27 - №45/46 Краматорск-Ужгород
22: 37 - №91/92 Киев-Пас-Львов
22:49 - №138/137 Хмельницкий - Лиман
23: 46 - №771/772 Киев-Пас-Хмельницкий
Рейсы по ст. Одесса
14:15 - №25/26 Одесса-Главная - Рахов
18: 13 - №78/77 Одесса-Главная-Ковель
18:22 - №38/36-35/37 Одесса-Главная - Пшемысль
19:20 - №90/89 Одесса-Главная - Краматорск
20:49 - №136/135 Одесса-Главная - Черновцы
21:31 - №12/11 Одесса-Главная - Львов
22: 03 - №105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас
22: 25-№8/7 Одесса - Главная-Харьков-Пас.
Рейсы по ст. Полтава
5:53 - №90/89 Краматорск - Одесса-Главная
6:03 - №90/89 Одесса-Главная - Краматорск
6: 03 - №17/18 Ужгород-Харьков-Пас.
6: 03 - №15/16 Рахов-Харьков-Пас.
7: 27-№8/7 Одесса - Главная-Харьков-Пас.
8:33 - №44593 Ивано-Франковск - Краматорск
15:21 - №149/159 Полтава Южн - Черновцы
17: 20 - №15/16 Харьков-Пас. - Рахов
17: 20-№17/18 Харьков - Пас. - Ужгород 2
3:20 - №44593 Краматорск - Ивано-Франковск
23: 42 - №8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная
23:44 - №138/137 Лиман - Хмельницкий
Рейсы по ст. Харьков
3:46 - №114/113 Лиман - Львов
3:46 - №142/141 Лиман - Львов
5:40 - №114/113 Львов - Лиман
12: 06 - №45/46 Краматорск-Ужгород
14: 00-ИС+ Харьков-Львов
15: 09 - №15/16 Харьков-Пас. - Рахов
15: 09 - №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород
19: 27 - №795/796 Харьков-Пас. - Днепр
20: 15 - №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец
20:35 - №138/137 Лиман - Хмельницкий
21:08 - № 1/2 Краматорск - Ивано-Франковск
21: 43 - №8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная
22:11 - №90/89 Краматорск - Одесса-Главная
Рейсы по ст. Винница
0: 23 - №105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная
2: 33 - №771/772 Киев-Пас-Хмельницкий
3: 52 - №105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас
4: 32 - №49/50 Трускавец-Киев-Пас
9:01 - №138/137 Лиман - Хмельницкий
17:15 - №769/770 Киев-Пас - Каменец-Подольский
19:38 - №138/137 Хмельницкий - Лиман
23:14 - №49/50 Киев-Пас - Трускавец
4: 45-№38/37 Киев - Пас-Запорожье-1
5:37 - №86/85 Львов - Запорожье-1
5: 37 - №88/87 Ковель-Запорожье-1
6: 23 - №795/796 Днепр-Харьков-Пас.
9: 12 - № 5/6 Рахов-Запорожье-1
14:26 - №42/41 Днепр - Трускавец
16:34 - №44717 Запорожье-1 - Рахов
17:49 - №86/85 Запорожье-1 - Львов
17: 49 - №88/87 Запорожье-1-Ковель
23: 11 - №37/38 Запорожье-1-Киев-Пас
Рейсы по ст. Запорожье
12: 20 - №120/119 Запорожье-1-Львов
14:45 - №44717 Запорожье-1 - Рахов
16:05 - №86/85 Запорожье-1 - Львов
16: 05 - №88/87 Запорожье-1-Ковель
21: 38 - №37/38 Запорожье-1-Киев-Пас
Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем, уже сейчас можем анонсировать следующее:
Поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов,
11: 00 Харьков поезд 229/230 Харьков-Ужгород, 21 вагон,
09: 40 Днепр П. 228/227 Днепр-Чоп, 18 вагонов,
12:00 Кривой Рог Поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов,
11: 00 поезд 219/220 Кривой Рог-Чоп, 15 вагонов,
14: 50 Одесса поезд 238/237 Одесса-Ужгород, 19 вагонов,
22:32 Житомир Поезд Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11:00 и 13:00
А перечень международных эвакуационных рейсов на 12 марта будет выглядеть так:
Польша № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
№35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;
№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
№ 67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);
№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.
Венгрия со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.
Также в 12: 30 с вокзала г. Мукачево отправляется поезд формирования венгерской железной дороги в Будапешт. Словакия № 8661 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать к конечной остановке в 13: 49;
№ 961 Чоп-Чиерна-над – Тисоу-Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.
Румыния Эвакуационный маршрут Одесса - Тульча в 23:23 с одесского вокзала до Измаила с пересадкой на катер до Тульчи. Прибытие в Румынию в 10: 30.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Укрзализныця запустила новый веб-сайт для пассажиров.
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