Укрзализныця дала график поездов на 5 марта

Укрзализныця дала график курсирования поездов на субботу, 5 марта – по станциям Харьков, Киев, Днепр, Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
5 марта Укрзализныця продолжит сшивать страну десятками рейсов:
Рейсы по ст. Киев:
04: 21 - №150 Черновцы-Полтава
04: 21 - №130 Ворохта-Кременчуг
04:36 - №1 Ивано-Франковск - Константиновка
05:38 - №138 Краматорск - Хмельницкий
06: 23 - №142 Львов-Лиман
06: 23 - №114 Львов-Лиман
09: 00 - №705 Дарница-Львов
10: 00 - №715 Дарница-Львов
12: 06 - №45 Ужгород-Краматорск
13:34 - №114/142 Лиман - Львов
14: 07 - №749 Киев-Ивано-Франковск
14: 25 - №769 Киев-Каменец-Подольский
15: 02 - №55 Киев-Рахов
17: 12 - №13 Киев-Солотвино
17: 42 - №792 Киев-Кременчуг 1
7: 42 - №790 Киев-Кропивницкий
18: 30 - №81 Киев-Ужгород
18: 48 - №67 Киев-Варшава
19: 06 - №44 Киев-Ивано-Франковск
19: 48 - №95 Киев-Рахов
20: 05 - №29 Киев-Ужгород
20: 12 - №49 Киев-Трускавец
20: 21 - №59 Киев-Чоп
20: 21 - №57 Киев-Ворохта
21: 07 - №38 Киев-Запорожье
21: 15 - №105 Киев-Одесса
21: 22 - №97 Киев-Ковель
22: 03 - №130 Кременчуг-Ворохта
22: 03 - №149 Полтава-Черновцы
22: 10 - №17 Харьков-Ужгород
22:22 - №7 Киев – Черновцы
22: 37 - №91 Киев-Львов
22: 47 - №46 Краматорск-Ужгород
23: 46 - №771 Киев-Хмельницкий
23: 59 - №139 Киев-Каменец-Подольский
Рейсы по ст. Харьков:
04: 11 - №114 Лиман-Львов
04: 11 - №142 Лиман-Львов
11:33 - №1 Ивано-Франковск - Константиновка
12: 36 - №46 Краматорск-Ужгород
14: 39 - №114, 142 Львов-Лиман
15: 09 - №17 Харьков-Ужгород
17: 00 - №723 Харьков-Львов
19: 27 - №795 Харьков-Днепр
20: 15 - №22 Харьков-Трускавец
21:08 - №2 Константиновка - Ивано-Франковск
21: 43 - №7 Харьков-Одесса
22: 40 - №45 Ужгород-Краматорск
Рейсы по ст. Днепр:
05: 00 - №38 Киев-Запорожье
06: 23 - №796 Днепр-Харьков
09: 27 - №6 Рахов-Запорожье
14: 26 - №41 Днепр-Трускавец
16: 39 - №6 Запорожье-Рахов
Рейсы по ст. Запорожье:
11: 07 - №006 Рахов-Запорожье
12: 20 - №120 Запорожье-Львов
14: 45 - №005 Запорожье-Рахов
19: 47 - №072 Запорожье-Киев
20: 37 - №068 Запорожье-Львов
21: 38 - №038 Запорожье-Киев
22: 26 - №068 Львов-Запорожье
Рейсы по ст. Винница:
00: 28 - №105 Киев-Одесса
00: 58 - №078 Одесса-Ковель
01: 05 - №041 Днепр-Трускавец
02: 35 - №771 Киев-Хмельницкий
03: 42 – №060 Чоп-Киев
03: 42 – №058 Ворохта-Киев
03: 54 - №106 Одесса-Киев
04: 31 - №081 Ужгород-Киев
04: 42 - №050 Трускавец-Киев
05: 46 – №086 Запорожье-Львов
06: 03 – №056 Рахов-Киев
06: 47 - №770 Каменец - Подольский-Киев
06: 54 - №021 Харьков-Трускавец
09: 16 - №138 Лиман-Хмельницкий
10: 23 - №070 Запорожье-Львов
11: 30 - №912 Запорожье-Хелм
16: 41 - №772 Хмельницкий-Киев
17: 20 - №769 Киев-Каменец-Подольский
17: 43 - №086 Львов-Запорожье
18: 07 - №055 Киев-Рахов
19: 42 - №138 Хмельницкий-Лиман
20: 50 - №716 Львов-Киев
21: 45 - №081 Киев-Ужгород
22: 32 - №042 Трускавец-Днепр
23: 17 - №049 Киев-Трускавец
23: 26 - №057 Киев-Ворохта
23: 26 - №059 Киев-Чоп
23: 53 - №022 Трускавец-Харьков
В придачу запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего следования и/или Интерсити+ из Лимана, Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога. А также электричками:
* из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;
* из Житомира (начиная с 13: 00) во Львов с пересадкой по Бердичеву;
* Организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг.
Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики наполняемости поездов. Также на 5 марта назначены такие эвакуационные поезда для выезда за границу:
№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
№ 954 Львов – Хрубешув в 02: 00;
№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
№ 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;
№ 912/913 Запорожье – Хелм в 11: 00;
№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
№ 67/68 Киев – Варшава в 19: 13 (с группой вагонов на Хелм);
№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
№ 7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
№ 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;
№ 7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.
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