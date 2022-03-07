Укрзализныця дала график курсирования эвакуационных поездов на 8 марта

В привычные времена это был бы удлиненный праздничный уикенд, во время которого мы бы везли вас к морю или горам... но это еще будет, а сейчас имеем еще более важную миссию: #дорога_жизнь для тех, кто по железной дороге спасается от выстрелов над головой. И мы продолжаем спасать – надежно, вдохновенно, железно.

8 марта сообщения по основным станциям будут выглядеть следующим образом:

Киев:

01: 00-Интерсити + Дарница-Харьков

01: 56 - №16 Рахов-Харьков

04:02 - №002 Константиновка – Ивано-Франковск

4: 21 - №260 Ворохта-Киев

06: 23 - №114, 142 Львов-Лиман

07: 00 - №722 Дарница-Харьков

07: 00 - №732 Дарница-Днепр

08: 00 - №705 Дарница-Львов

12: 06 - №45 Ужгород-Лиман

13:34 - №114/142 Лиман - Львов

14: 07 - №749 Киев-Ивано-Франковск

14: 25 - №769 Киев-Каменец-Подольский

15: 02 - №55 Киев-Рахов

17: 00 - №743 Киев-Львов

17: 12 - №13 Киев-Солотвино

17: 42 - №792 Киев-Кременчуг

17: 42 - №790 Киев-Кропивницкий

18: 30 - №81 Киев-Ужгород

19: 06 - №44 Киев-Ивано-Франковск

19: 48 - №95 Киев-Рахов

20: 05 - №29 Киев-Ужгород

20: 12 - №49 Киев-Трускавец

20: 21 - №59 Киев-Чоп

20: 21 - №57 Киев-Ворохта

21: 07 - №38 Киев-Запорожье

21: 15 - №105 Киев-Одесса

21: 22 - №97 Киев-Ковель

22: 03 - №149 Полтава-Черновцы

22: 10 - №17 Харьков-Ужгород

22:22 - №7 Киев - Черновцы

22: 37 - №91 Киев-Львов

22: 47 - №46 Ужгород-Лиман

23: 46 - №771 Киев-Хмельницкий

Харьков:

04: 11 - №114, 142 Лиман-Львов

07: 15 - ИС+ Харьков-Львов

08: 00-ИС+ Харьков-Львов

08: 20 - №138 Хмельницкий-Лиман

09: 15 - №090 Одесса-Лиман

09: 40 - № 229/230 Харьков-Ужгород

10: 30 - №796 Днепр-Бахмут

11: 00 - № 207/208 Харьков-Львов

12:00 - № 239/240 Харьков - Тернополь

12: 36 - №46 Лисичанск-Ужгород

14: 00-ИС+ Харьков-Львов

14: 39 - №114, 142 Львов-Лиман

15: 00 - №219 Харьков-Львов

15: 09 - №17 Харьков-Ужгород

17: 00 - №723 Харьков-Львов

19: 27 - №796 Харьков-Днепр

20: 15 - №021 Харьков-Трускавец

21: 43 - №7 Харьков-Одесса

22: 40 - №45 Ужгород-Лисичанск

22: 46 - №090 Лисичанск-Одесса

Запорожье:

07: 59 - №088 Ковель-Запорожье

07: 59 - №086 Львов-Запорожье

08: 16 - №38 Киев-Запорожье

12: 20 - №223 Запорожье-Львов

14: 00 - №227 Запорожье-Ковель

14: 45 - №004 Запорожье-Ужгород

16: 05 - №068 Запорожье-Львов

16: 05 - №088 Запорожье-Ковель

21: 38 - №038 Запорожье-Киев

22: 26 - №070 Львов-Запорожье Днепр

05: 00 - №38 Киев-Запорожье

06: 23 - №796 Днепр-Харьков

12: 00 - №201 Днепр-Львов

14: 00 - №732 Днепр-Львов

15: 00 - №212 Днепр-Трускавец

16: 39 - №6 Запорожье-Ужгород

В придачу к графиковым сообщеням запланированы эвакуационные рейсы из Кривого Рога:

10:30 - №915/916 Кривой Рог - Хелм

14:00 - №222/221 Кривой Рог - Львов

19:08 - №229/230 Кривой Рог - Ужгород

20: 00 - №206/205 Кривой Рог-Чоп

Одессы:

22: 32 - №238/237 Одесса-Ужгород

Эвакуационные электрички будут курсировать:

* на участке Харьков-Полтава-Кременчуг;

* из Харькова во Львов с пересадкой по Виннице;

* из Житомира (начиная с 11: 00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики наполняемости поездов.

Международные эвакуационные рейсы:

№ 950 Львов – Хрубешув в 00: 01;

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№ 952 Львов – Хрубешув в 07:10;

№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 908/907 Днепр – Хелм в 08:00

№ 7614/7615 Кривой Рог – Хелм в 10:30;

№ 911/912 Днепр – Хелм в 10: 30;

№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№ 67/68 Киев – Варшава в 19: 13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№ 7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;

№ 7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

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