"Укрзализныця" и бизнес приблизились к подписанию меморандума

Предложения "Укрзализныци" по созданию новой модели формирования тарифов на железнодорожные перевозки являются позитивном шагом со стороны монополиста. Такое мнение высказал глава Федерации металлургов Сергей Беленький, сообщает РБК-Украина.

Как известно, разработка новой модели формирования тарифов является одним из пунктов меморандума о сотрудничестве между "Укрзализныцей" и крупным бизнесом.

"Мы приветствуем такой шаг навстречу бизнесу. Одним из пунктов Меморандума о взаимопонимании между железнодорожниками и грузовладельцами, который сейчас находится на рассмотрении Наблюдательного совета "Укрзализныци", как раз и было то, что мы вместе с железнодорожниками поработаем над проектом нового тарифного бюллетеня, который в нашей стране не обновлялся с советских времен", – отметил он.

По мнению Беленького, впереди непростой процесс доработки данной инициативы.

"Теперь нам предстоит уже садиться экспертными группами и очень серьезно разбираться. Это достаточно сложный процесс. Но еще раз подчеркиваю: эта позиция имеет право на существование, и мы готовы присоединиться к ее обсуждению с тем, чтобы на выходе получить какой-то документ", – отметил он.

Он считает, следующим шагом навстречу бизнесу должно стать подписание Меморандума о взаимопонимании.

"Тогда мы будем понимать, что до 1 апреля 2020 года мы не столкнемся с какими-то движениями со стороны УЗ по поводу повышения тарифов и других мер, которые прямо влияют на расходы грузовладельцев. За это время мы могли бы наработать подробную концепцию нового тарифного бюллетеня – и двигаться дальше", – пояснил Беленький.

Напомним, в январе 2019 года Антимонопольный комитет Украины признал "Укрзализныцю" монополистом. По результатам исследования было установлено доминирующее положение УЗ с долей 100% на рынках: предоставление в пользование инфраструктуры железнодорожного транспорта; предоставление услуг магистральных грузовых локомотивов; перевозка грузов железнодорожным транспортом.

Кроме того, по данным АМКУ, в течение 2017-2018 годов имели признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке предоставления в пользование вагонов в пределах Украины с долей, превышающей 35%.