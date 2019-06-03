"Укрзализныця" и бизнес приблизились к подписанию меморандума

Фото: Сергей Беленький (УНИАН)

Глава Федерации металлургов позитивно оценил предложения монополиста УЗ

Предложения "Укрзализныци" по созданию новой модели формирования тарифов на железнодорожные перевозки являются позитивном шагом со стороны монополиста. Такое мнение высказал глава Федерации металлургов Сергей Беленький, сообщает РБК-Украина.

Как известно, разработка новой модели формирования тарифов является одним из пунктов меморандума о сотрудничестве между "Укрзализныцей" и крупным бизнесом.

"Мы приветствуем такой шаг навстречу бизнесу. Одним из пунктов Меморандума о взаимопонимании между железнодорожниками и грузовладельцами, который сейчас находится на рассмотрении Наблюдательного совета "Укрзализныци", как раз и было то, что мы вместе с железнодорожниками поработаем над проектом нового тарифного бюллетеня, который в нашей стране не обновлялся с советских времен", – отметил он.

По мнению Беленького, впереди непростой процесс доработки данной инициативы.

"Теперь нам предстоит уже садиться экспертными группами и очень серьезно разбираться. Это достаточно сложный процесс. Но еще раз подчеркиваю: эта позиция имеет право на существование, и мы готовы присоединиться к ее обсуждению с тем, чтобы на выходе получить какой-то документ", – отметил он.

Он считает, следующим шагом навстречу бизнесу должно стать подписание Меморандума о взаимопонимании.

"Тогда мы будем понимать, что до 1 апреля 2020 года мы не столкнемся с какими-то движениями со стороны УЗ по поводу повышения тарифов и других мер, которые прямо влияют на расходы грузовладельцев. За это время мы могли бы наработать подробную концепцию нового тарифного бюллетеня – и двигаться дальше", – пояснил Беленький.

Напомним, в январе 2019 года Антимонопольный комитет Украины признал "Укрзализныцю" монополистом. По результатам исследования было установлено доминирующее положение УЗ с долей 100% на рынках: предоставление в пользование инфраструктуры железнодорожного транспорта; предоставление услуг магистральных грузовых локомотивов; перевозка грузов железнодорожным транспортом.

Кроме того, по данным АМКУ, в течение 2017-2018 годов имели признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке предоставления в пользование вагонов в пределах Украины с долей, превышающей 35%.