"Укрзалізниця" і бізнес наблизилися до підписання меморандуму

Фото: Сергій Біленький (УНІАН)

Голова Федерації металургів позитивно оцінив пропозиції монополіста УЗ

Пропозиції "Укрзалізниці" щодо створення нової моделі формування тарифів на залізничні перевезення є позитивним кроком з боку монополіста. Таку думку висловив голова Федерації металургів Сергій Біленький, повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, розробка нової моделі формування тарифів є одним з пунктів меморандуму про співпрацю між "Укрзалізницею" і великим бізнесом.

"Ми вітаємо такий крок назустріч бізнесу. Одним із пунктів Меморандуму про взаєморозуміння між залізничниками і вантажовласниками, який зараз знаходиться на розгляді Наглядової ради "Укрзалізниці", якраз і було те, що ми разом із залізничниками попрацюємо над проектом нового тарифного бюлетеня, який в нашій країні не оновлювався з радянських часів", – зазначив він.

На думку Біленького, попереду непростий процес доопрацювання даної ініціативи.

"Тепер нам треба вже сідати експертними групами і дуже серйозно розбиратися. Це досить складний процес. Але ще раз підкреслюю: ця позиція має право на існування, і ми готові долучитися до її обговорення з тим, щоб на виході отримати якийсь документ", – зазначив він.

Він вважає, що наступним кроком назустріч бізнесу має стати підписання Меморандуму про взаєморозуміння.

"Тоді ми будемо розуміти, що до 1 квітня 2020 року ми не зіткнемося з якимись рухами з боку УЗ з приводу підвищення тарифів та інших заходів, які прямо впливають на витрати вантажовласників. За цей час ми могли б напрацювати детальну концепцію нового тарифного бюлетеня – і рухатися далі", – пояснив Біленький.

Нагадаємо, в січні 2019 року Антимонопольний комітет України визнав "Укрзалізницю" монополістом. За результатами дослідження було встановлено домінуюче становище УЗ з часткою 100% на ринках: надання в користування інфраструктури залізничного транспорту; надання послуг магістральних вантажних локомотивів; перевезення вантажів залізничним транспортом.

Крім того, за даними АМКУ, протягом 2017-2018 років мали ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку надання в користування вагонів в межах України з часткою, що перевищує 35%.