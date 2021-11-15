"Укрзализныця" в 2022 году построит 50 вагонов-зерновозов

"Планируем пополнить парк зерновозов, которые пользуются стабильно большим спросом на рынке грузовых перевозок. Уже формируем заказ нашему Панютинскому вагоноремонтному заводу на изготовление 50 вагонов-зерновозов нового образца, являющихся полностью собственной разработкой предприятия. Даем старт серийному производству этих вагонов", - сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

По его словам, вагон для перевозки зерна производства Панютинского завода является лучшим в отрасли по техническим характеристикам. Впервые он был изготовлен и поставлен на серийное производство в 2019 году.

Вагон предназначен для бестарной перевозки зерна и других пищевых сыпучих грузов насыпью, требующих защиты от атмосферных осадков. Конструкционная скорость вагона - до 120 км/ч.

В настоящее время парк вагонов-зерновозов УЗ насчитывает 11,4 тыс. единиц. В рамках президентской программы "Большая стройка" к 2028 году компания планирует построить и обновить почти 15 тыс. зерновозов, в том числе 3,6 тыс. на мощностях собственного предприятия.