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"Укрзализныця" в 2022 году построит 50 вагонов-зерновозов

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 14:50
"Укрзализныця" в 2022 году построит 50 вагонов-зерновозов Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

"Укрзализныця" в 2022 году планирует построить на мощностях собственного предприятия - Панютинском вагоноремонтном заводе - 50 вагонов-зерновозов нового образца. Проект будут реализовывать в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Планируем пополнить парк зерновозов, которые пользуются стабильно большим спросом на рынке грузовых перевозок. Уже формируем заказ нашему Панютинскому вагоноремонтному заводу на изготовление 50 вагонов-зерновозов нового образца, являющихся полностью собственной разработкой предприятия. Даем старт серийному производству этих вагонов", - сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

По его словам, вагон для перевозки зерна производства Панютинского завода является лучшим в отрасли по техническим характеристикам. Впервые он был изготовлен и поставлен на серийное производство в 2019 году.

Вагон предназначен для бестарной перевозки зерна и других пищевых сыпучих грузов насыпью, требующих защиты от атмосферных осадков. Конструкционная скорость вагона - до 120 км/ч.

В настоящее время парк вагонов-зерновозов УЗ насчитывает 11,4 тыс. единиц. В рамках президентской программы "Большая стройка" к 2028 году компания планирует построить и обновить почти 15 тыс. зерновозов, в том числе 3,6 тыс. на мощностях собственного предприятия.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей станет следующим важным направлением программы "Большая стройка".

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