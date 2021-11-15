"Укрзалізниця" у 2022 році збудує 50 вагонів-зерновозів

"Укрзалізниця" у 2022 році планує побудувати на потужностях власного підприємства - Панютинському вагоноремонтному заводі - 50 вагонів-зерновозів нового зразка. Проєкт реалізовуватимуть у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

“Плануємо поповнити парк зерновозів, які мають стабільно великий попит на ринку вантажних перевезень. Уже формуємо замовлення нашому Панютинському вагоноремонтному заводу на виготовлення 50 вагонів-зерновозів нового зразка, що є повністю власною розробкою підприємства. Даємо старт серійному виробництву цих вагонів”, - повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

За його словами, вагон для перевезення зерна виробництва Панютинського заводу є найкращим у галузі за технічними характеристиками. Вперше він був виготовлений та поставлений на серійне виробництво у 2019 році.

Вагон призначений для безтарного перевезення зерна та інших харчових сипучих вантажів насипом, що вимагають захисту від атмосферних опадів. Конструкційна швидкість вагона - до 120 км/год.

Наразі парк вагонів-зерновозів УЗ налічує 11,4 тис. одиниць. У рамках президентської програми "Велике будівництво" до 2028 року компанія планує побудувати та оновити майже 15 тис. зерновозів, у тому числі 3,6 тис. на потужностях власного підприємства.