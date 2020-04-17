"Укрзализныцю" призвали положить конец постоянному повышению тарифов

"Укрзализныце" необходимо перестать поднимать тарифы, а заняться повышением эффективности своей работы. Об этом в комментариях журналистам заявил экс-депутат Владимир Гусак, передает РБК-Украина.

"Укрзализныце" следует положить конец постоянному повышению тарифов, а, наконец, заняться собственной операционной эффективностью. О повышении эффективности работы самой "Укрзализныци" последние руководители "Укрзализныци" просто не говорят", - сказал Гусак.

Он также отметил, что повышение тарифов на грузоперевозки со стороны государственного монополиста в условиях кризиса является неразумным. И считает, что Антимонопольный комитет должен разобраться в ситуации.

"В условиях нынешнего кризиса, связанного с необходимыми усилиями правительства Украины для сдерживания эпидемии коронавируса, поднятие железнодорожных тарифов, как и любых тарифов государственных монополий, - это уже, если честно, выходит за рамки здравого смысла", - сказал Гусак.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что в условиях кризиса необходима государственная поддержка промышленности и экспортеров, чтобы обеспечить бесперебойность их работы, в частности создание нормальных условий для логистики и снижение тарифов на грузоперевозки.

В свою очередь президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что снижение тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныци" даже на 10% приведёт к долгосрочному положительному эффекту, поскольку станет стимулом для развития и оптимизации перевозчика.