В "Укрзализныце" прокомментировали изменение типа акционерного общества

Фото: Евгений Кравцов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее Кабинет министров сменил тип акционерного общества "Укрзализныця" с публичного на частное

Изменение типа акционерного общества "Укрзализныци" с публичного на частное не отразится на форме собственности компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление УЗ.

Сообщается, что наименование компании изменяется на акционерное общество "Укрзализныця". Тип акционерного общества как "частное" не меняет форму государственной собственности УЗ. В частности, сейчас нет правовых оснований для приватизации компании.

"С изменением правового статуса "Укрзализныци" с публичного на частное акционерное общество 100% акций по-прежнему принадлежат государству и запрещены для отчуждения. У нас была ситуация, когда формально акционерное общество имело признаки частного, а значилось в государственном реестре как публичное. Теперь это несоответствие устранено", - сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 24 октября утвердил переименование "Укрзализныци" для имплементации лучших практик мирового управления.

В частности согласно принятым изменениям, Публичное акционерное общество "Укрзализныця" меняет тип общество на частное. Вместо наименования ПАО "Укрзализныця" в полном варианте будет использоваться акционерное общество "Укрзализныця", в сокращенном - АО "Укрзализныця".

Предполагается, реализация постановления обеспечит приведение учредительных документов общества в соответствие с требованиями законодательства, улучшит процесс корпоративного управления, будет способствовать формированию баланса между акционером, наблюдательным советом и правлением, а также обеспечит привлечение потенциальных инвесторов.