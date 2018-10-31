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В "Укрзалізниці" прокоментували зміну типу акціонерного товариства

Новини » Суспільство    31.10.2018 - 18:08
Фото: Євген Кравцов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Євген Кравцов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше Кабінет міністрів змінив тип акціонерного товариства "Укрзалізниця" з публічного на приватне

Зміна типу акціонерного товариства "Укрзалізниці" з публічного на приватне не позначиться на формі власності компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву УЗ.

Повідомляється, що найменування компанії змінюється в акціонерне товариство "Укрзалізниця". Тип акціонерного товариства як "приватне" не змінює форму державної власності УЗ. Зокрема, зараз немає правових підстав для приватизації компанії.

"З зміною правового статусу "Укрзалізниці" з публічного на приватне акціонерне товариство, 100% акцій як і раніше належать державі і заборонені для відчуження. У нас була ситуація, коли формально акціонерне товариство мало ознаки приватного, а значилося в державному реєстрі як публічне. Тепер це невідповідність усунуто", - повідомив в. о. голови правління компанії Євген Кравцов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 24 жовтня затвердив перейменування "Укрзалізниці" для імплементації кращих практик світового управління.

Зокрема, згідно з прийнятими змінами, Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" змінює тип суспільство на приватне. Замість найменування ПАТ "Укрзалізниця" в повному варіанті буде використовуватися акціонерне товариство "Укрзалізниця", скорочене - АТ "Укрзалізниця".

Передбачається, що реалізація постанови забезпечить приведення установчих документів товариства у відповідність з вимогами законодавства, поліпшить процес корпоративного управління, сприятиме формуванню балансу між акціонером, спостережною радою та правлінням, а також забезпечить залучення потенційних інвесторів.

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Новини України УкрзалізницяЄвген Кравцов
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