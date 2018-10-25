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В "Укрзализныци" не борются с коррупцией, а перекрашивают вагоны, - Шахов

Новости » Инфраструктура    25.10.2018 - 13:44
Фото: Сергей Шахов (facebook.com, sergey shakhov)
Фото: Сергей Шахов (facebook.com, sergey shakhov)

"Наш край" призывает бороться с коррупцией в компании-монополисте

"Наш край" призывает бороться с коррупцией в компании-монополисте и осуществить реформы, направленные на существенное повышение качества перевозок на железной дороге, а не перекрашивать вагоны. Об этом заявил народный депутат от партии Сергей Шахов, сообщает пресс-служба политсилы.

По его словам, вместо того чтобы бороться с коррупцией и полностью обновить парк пассажирских вагонов, руководство "Укрзализныци" хвастается их перекрашиванием.

"Укрзализныця" должна бороться с коррупцией и осуществлять реформы, направленные на существенное повышение качества перевозок. Недавно руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов в соцсетях похвастался "сверхдостижениями" госпредприятия с многомиллиардным бюджетом: перекрашиванием двух пассажирских вагонов. Всего в этом году, по его словам, было отремонтировано "аж" 46 вагонов, а до конца года запланировано еще 53", – отметил Шахов.

С такими темпами, отметил народный депутат, ремонт неисправных вагонов займет 15 лет, а полное обновление подвижного состава – намного больше.

"Если бы чиновники ликвидировали коррупцию, из-за которой ежегодно исчезает по меньшей мере 15 млрд грн, то за год можно было бы отремонтировать почти полторы тысячи вагонов. Но с темпами нынешнего руководства, обновленный подвижной состав мы получим лет через 50", – отметил Шахов.

Он призвал руководство "Укрзализныци" не имитировать бурную деятельность, а заняться реальной работой.

"Нужно преодолеть главную проблему – тотальную многомиллиардную коррупцию, которая разъедает предприятие и тормозит развитие железной дороги. Это единственная возможность обновить парк пассажирских вагонов за несколько лет без дополнительных вливаний из бюджета страны", – резюмировал Шахов.

Как известно, по словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, ежегодно потери от коррупционных действий на ПАО "Украинская железная дорога" составляют от 10 до 15 млрд грн.

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