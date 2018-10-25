В "Укрзалізниці" не борються з корупцією, а перефарбовують вагони, - Шахов

Фото: Сергій Шахов (facebook.com, sergey shakhov)

"Наш край" закликає боротися з корупцією в компанії-монополіста

"Наш край" закликає боротися з корупцією в компанії-монополіста і здійснити реформи, спрямовані на істотне підвищення якості перевезень на залізниці, а не перефарбовувати вагони. Про це заявив народний депутат від партії Сергій Шахов, повідомляє прес-служба політсили.

За його словами, замість того, щоб боротися з корупцією і повністю оновити парк пасажирських вагонів, керівництво "Укрзалізниці" хвалиться їх перефарбовуванням.

"Укрзалізниця" повинна боротися з корупцією і здійснювати реформи, спрямовані на істотне підвищення якості перевезень. Нещодавно керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов в соцмережах похвалився "наддосягненнями" держпідприємства з багатомільярдним бюджетом: перефарбовуванням двох пасажирських вагонів. Всього в цьому році, за його словами, було відремонтовано "аж" 46 вагонів, а до кінця року заплановано ще 53", – зазначив Шахов.

З такими темпами, зазначив народний депутат, ремонт несправних вагонів займе 15 років, а повне оновлення рухомого складу – набагато більше.

"Якщо б чиновники ліквідували корупцію, через яку щорічно зникає щонайменше 15 млрд грн, то за рік можна було б відремонтувати майже півтори тисячі вагонів. Але з темпами нинішнього керівництва, оновлений рухомий склад ми отримаємо через 50 років", – зазначив Шахов.

Він закликав керівництво "Укрзалізниці" не імітувати бурхливу діяльність, а зайнятися реальною роботою.

"Потрібно подолати головну проблему – тотальну багатомільярдну корупцію, що роз'їдає підприємство і гальмує розвиток залізниці. Це єдина можливість оновити парк пасажирських вагонів за кілька років без додаткових вливань з бюджету країни", – резюмував Шахов.

Як відомо, за словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, щорічно втрати від корупційних дій на ПАТ "Українська залізниця" становлять від 10 до 15 млрд грн.