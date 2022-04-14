ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Укрзализныце уточнили информацию об эвакуации из Донбасса

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 08:10
В Укрзализныце уточнили информацию об эвакуации из Донбасса Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця внесла изменения в расписание эвакуационных поездов из Донбасса на сегодня, 14 апреля. Со станции Славянск дополнительные эвакуационные рейсы не запланированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укрзализныци.

"В связи с уменьшением потока пассажиров и ввиду ситуации в регионе дополнительные эвакуационные рейсы со станции Славянск не запланированы", - говорится в сообщении.

Укрзализныця назначает на 14 апреля эвакуационный поезд со станции Покровск:

  • №233 Покровск - Чоп в 16:30

При этом отправка регулярных поездов 46 в Ужгород (бесплатно), 137 в Хмельницкий (бесплатно) и 91 в Одессу (по билетам) осуществляется из Лозовой.

Первый поезд в направлении Ужгорода отправится в 12:00, последний - в Одессу - в 19:28.

Напомним, Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля.

Мы также писали о том, что в Польше приняли новые правила пребывания украинских беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця эвакуация
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине