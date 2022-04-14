В Укрзализныце уточнили информацию об эвакуации из Донбасса
Укрзализныця внесла изменения в расписание эвакуационных поездов из Донбасса на сегодня, 14 апреля. Со станции Славянск дополнительные эвакуационные рейсы не запланированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укрзализныци.
"В связи с уменьшением потока пассажиров и ввиду ситуации в регионе дополнительные эвакуационные рейсы со станции Славянск не запланированы", - говорится в сообщении.
Укрзализныця назначает на 14 апреля эвакуационный поезд со станции Покровск:
- №233 Покровск - Чоп в 16:30
При этом отправка регулярных поездов 46 в Ужгород (бесплатно), 137 в Хмельницкий (бесплатно) и 91 в Одессу (по билетам) осуществляется из Лозовой.
Первый поезд в направлении Ужгорода отправится в 12:00, последний - в Одессу - в 19:28.
Напомним, Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля.
Мы также писали о том, что в Польше приняли новые правила пребывания украинских беженцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.