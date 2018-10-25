В "Укрзализныце" рассказали, когда поезда разделят на три класса

Иллюстративное фото (УНИАН)

Разделение поездов на категории "эконом", "стандарт" и "комфорт" имеют внедрить до конца осени

Анонсированное "Укрзализницей" разделение поездов на три класса - "комфорт", "стандарт" и "эконом" - должно заработать до конца осени. Об этом сообщил менеджер компании Александр Красноштан, передает РБК-Украина со ссылкой на "Экономическую правду".

По его словам, такое распределение поездов должно было состояться раньше, но возникли задержки из-за бюрократических процедур. Чиновник подчеркивает, что суть разделения в том, что пассажир должен четко понимать, за что он платит. Кроме того, "Урзализныця" таким образом надеется сократить количество недовольных услугами компании клиентов.

Эта процедура коснется лишь тех поездов, которые уже курсируют, и не будет касаться дополнительных. Прорцедура будет выглядеть следующим образом: если на маршруте несколько поездов - их разделят на три класса, если поезд только один - он получит категорию "эконом-класс".

"Если по маршруту ходит только один поезд, которому нет альтернативы, то это должен быть "эконом". Если же, например, между Киевом и Львовом курсируют 16 пар поездов, то некоторые из них мы можем перевести в категорию "комфорт". Обязательно на маршруте должен быть "эконом-поезд", чтобы социально чувствительные слои населения, для которых важна цена, могли путешествовать доступно", - сказал Красноштан.

Поезда класса "комфорт" будут отличаться тем, что у них будут новые вагоны, которые будут двигаться на два часа быстрее. Кроме того, на эти поезда будут назначать более удобный график отправления и прибытия, у них будет также высшее качество комплектов постельного белья. При этом цены на билеты до конца 2018 года повышаться не будут.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует разделить поезда на три класса до конца лета 2018 года.