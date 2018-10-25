ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В "Укрзализныце" рассказали, когда поезда разделят на три класса

Новости » Общество    25.10.2018 - 18:46
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Разделение поездов на категории "эконом", "стандарт" и "комфорт" имеют внедрить до конца осени

Анонсированное "Укрзализницей" разделение поездов на три класса - "комфорт", "стандарт" и "эконом" - должно заработать до конца осени. Об этом сообщил менеджер компании Александр Красноштан, передает РБК-Украина со ссылкой на "Экономическую правду".

По его словам, такое распределение поездов должно было состояться раньше, но возникли задержки из-за бюрократических процедур. Чиновник подчеркивает, что суть разделения в том, что пассажир должен четко понимать, за что он платит. Кроме того, "Урзализныця" таким образом надеется сократить количество недовольных услугами компании клиентов.

Эта процедура коснется лишь тех поездов, которые уже курсируют, и не будет касаться дополнительных. Прорцедура будет выглядеть следующим образом: если на маршруте несколько поездов - их разделят на три класса, если поезд только один - он получит категорию "эконом-класс".

"Если по маршруту ходит только один поезд, которому нет альтернативы, то это должен быть "эконом". Если же, например, между Киевом и Львовом курсируют 16 пар поездов, то некоторые из них мы можем перевести в категорию "комфорт". Обязательно на маршруте должен быть "эконом-поезд", чтобы социально чувствительные слои населения, для которых важна цена, могли путешествовать доступно", - сказал Красноштан.

Поезда класса "комфорт" будут отличаться тем, что у них будут новые вагоны, которые будут двигаться на два часа быстрее. Кроме того, на эти поезда будут назначать более удобный график отправления и прибытия, у них будет также высшее качество комплектов постельного белья. При этом цены на билеты до конца 2018 года повышаться не будут.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует разделить поезда на три класса до конца лета 2018 года.

Гройсман назвал стоимость запуска экспресса в аэропорт "Борисполь" "Укрзализныця" назвала причины проблем в работе киевской городской елетрички
Новости Украины Укрзализныцяпоезд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь