Чиновников "Укрзализныци" уличили в растрате 4,5 млн гривен
Правоохранители уличили в растрате государственных средств служебных лиц одного из структурных подразделений Юго-Западной АО "Укрзализныця". Те средства выделялись на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.
По данным следствия, чиновники оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ. Фактически ремонт сделали своими силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы.
Сумма нанесенного ущерба составляет более 4,5 миллиона гривен. Обыски провели на территории города Киева, Киевской и Черниговской областей.
По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли бухгалтерию и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.
Открыто уголовное производство по ч.5 статьи 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины. Должностным лицам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение бывшему главе правления банка "Аркада". По данным следствия, он может быть причастен к растрате 22 млн гривен вкладчиков.
Также бывшему чиновнику Вооруженных сил Украины объявили подозрение. Он подозревается в растрате бюджетных денег.