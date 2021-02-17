ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Чиновников "Укрзализныци" уличили в растрате 4,5 млн гривен

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 14:40
Чиновников "Укрзализныци" уличили в растрате 4,5 млн гривен Фото: место обысков (npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители уличили в растрате государственных средств служебных лиц одного из структурных подразделений Юго-Западной АО "Укрзализныця". Те средства выделялись на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным следствия, чиновники оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ. Фактически ремонт сделали своими силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 4,5 миллиона гривен. Обыски провели на территории города Киева, Киевской и Черниговской областей.

Фото: место обысков (npu.gov.ru)

По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли бухгалтерию и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по ч.5 статьи 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины. Должностным лицам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение бывшему главе правления банка "Аркада". По данным следствия, он может быть причастен к растрате 22 млн гривен вкладчиков.

Также бывшему чиновнику Вооруженных сил Украины объявили подозрение. Он подозревается в растрате бюджетных денег.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Укрзализныця
NEWS
Адаптивный карантин возвращается. Шмыгаль сделал заявление
Адаптивный карантин возвращается. Шмыгаль сделал заявление
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами