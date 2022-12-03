"Укрзалізниця" у жовтні скоротила перевезення металопродукції на 9,2%
АТ "Укрзалізниця" за підсумками жовтня 2022 року скоротила перевезення металопродукції на 9,2% у порівнянні з вереснем поточного року - до 628,4 тис. т. У порівнянні з жовтнем 2021 року, перевезення скоротилися на 62,3%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Експортні перевезення чорних металів у жовтні 2022 року скоротилися на 13,4% у порівнянні з попереднім місяцем - до 330,6 тис. т. Їхня частка у загальному обсязі перевезень металів за видом сполучення становить 53%.
На внутрішні перевезення припадає 43%. Всього за місяць у внутрішньому сполученні перевезено 268,7 тис. т металопродукції, що на 10,4% менше м./м.
"Зменшення перевезень відбулось у внутрішньому сполученні та на експорт. Найбільше зменшення відбулось з "Каметсталі" (наразі задіяно 30% потужностей), Нікопольського заводу феросплавів (50% потужностей, та "АрселорМіттал" (50% потужностей, враховуючи падіння обсягів продукції, зростання вартості електроенергії, а також наповненість складів)", - зазначає УЗ.
За підсумками січня-жовтня 2022 року, перевезення металопродукції залізничними шляхами скоротилися на 54,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.
Нагадаємо, раніше голова Федерації металургів Сергій Біленький констатував, що металургійна галузь України переживає найтяжчу кризу за всю незалежність.
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