"Укрзалізниця" у жовтні скоротила перевезення металопродукції на 9,2%

АТ "Укрзалізниця" за підсумками жовтня 2022 року скоротила перевезення металопродукції на 9,2% у порівнянні з вереснем поточного року - до 628,4 тис. т. У порівнянні з жовтнем 2021 року, перевезення скоротилися на 62,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Експортні перевезення чорних металів у жовтні 2022 року скоротилися на 13,4% у порівнянні з попереднім місяцем - до 330,6 тис. т. Їхня частка у загальному обсязі перевезень металів за видом сполучення становить 53%.

На внутрішні перевезення припадає 43%. Всього за місяць у внутрішньому сполученні перевезено 268,7 тис. т металопродукції, що на 10,4% менше м./м.

"Зменшення перевезень відбулось у внутрішньому сполученні та на експорт. Найбільше зменшення відбулось з "Каметсталі" (наразі задіяно 30% потужностей), Нікопольського заводу феросплавів (50% потужностей, та "АрселорМіттал" (50% потужностей, враховуючи падіння обсягів продукції, зростання вартості електроенергії, а також наповненість складів)", - зазначає УЗ.

За підсумками січня-жовтня 2022 року, перевезення металопродукції залізничними шляхами скоротилися на 54,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Нагадаємо, раніше голова Федерації металургів Сергій Біленький констатував, що металургійна галузь України переживає найтяжчу кризу за всю незалежність.