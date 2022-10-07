"Укрзалізниця" запускає поїзд за маршрутом Харків-Ізюм: названо дату

"Укрзалізниця" з 10 жовтня запускає щоденні рейкові автобуси за маршрутами Харків – Ізюм – Харків та Ізюм – Балаклія – Ізюм.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.
Відновлення залізничного сполучення з Ізюмом стало можливим завдяки щоденній оперативній роботі вибухотехніків та залізничників. У короткий термін було усунуто близько 25 пошкоджень шляхів, шпал, стрілочних переводів. Наразі близько 100 залізничників та понад 10 одиниць спецтехніки відновлюють залізничну інфраструктуру у Харківській області.
Нагадаємо, 15 вересня "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з деокупованою Балаклією. Цього дня до звільненого міста приїхав перший поїзд із пасажирами.
Також раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновила курсування поїзда №745/746 сполученням Київ-Славське.
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