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"Укрзалізниця" запускає поїзд за маршрутом Харків-Ізюм: названо дату

Фото: поїзд Харків-Ізюм почне їздити з 10 жовтня (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

"Укрзалізниця" з 10 жовтня запускає щоденні рейкові автобуси за маршрутами Харків – Ізюм – Харків та Ізюм – Балаклія – Ізюм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

Відновлення залізничного сполучення з Ізюмом стало можливим завдяки щоденній оперативній роботі вибухотехніків та залізничників. У короткий термін було усунуто близько 25 пошкоджень шляхів, шпал, стрілочних переводів. Наразі близько 100 залізничників та понад 10 одиниць спецтехніки відновлюють залізничну інфраструктуру у Харківській області.

  • Приміський потяг №6403/6404, який сполучатиме Харків та Ізюм, вирушатиме з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Ізюму о 10:47. З Ізюму поїзд вирушатиме о 17:02 і прибуває до Харкова о 20:48.
  • Потяг №6602/6603, що сполучає Балаклію та Ізюм, вирушатиме з Ізюму о 10:59, а прибуватиме до Балаклії о 12:29. З Балаклії поїзд вирушатиме о 15:08 та прибуватиме на станцію Ізюм о 16:38.

Нагадаємо, 15 вересня "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з деокупованою Балаклією. Цього дня до звільненого міста приїхав перший поїзд із пасажирами.

Також раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновила курсування поїзда №745/746 сполученням Київ-Славське.

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УкрзалізницяХарків